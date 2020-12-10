嘉義市3級震度 未傳出災情 22:052020/12/10 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市特搜義消人員在社群貼文「莫怕」，安撫大家的情緒。（截圖自鄭榮貴臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣東北部今天晚上9時20分許，發生芮氏規模6.7地震，震央宜蘭縣4級，嘉義市3級，目前未傳出災情，但地震持續搖晃一陣子，民眾受驚嚇，還有網友透露前幾天在蘭潭後山拍到天空出出現不尋常的雲霞，莫非是一種預警？ 嘉義市消防局表示，目前全市未傳出災情，會持續密切注意。還有特搜義消人員立馬在社群貼文「莫怕」，安撫大家的不安情緒，網友也紛紛留言互相加油。 嘉市國際管樂節登場 疫外本土化 大雅國際同濟會捐警備車 充裕消防救災能量 (中時 ) #嘉義市 #傳出 #災情 #3級 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 爆灌醉女生下藥逼墮胎 23歲男星神隱3天公開道歉 10:462020/12/10 娛樂 紫光恐再違約 信評遭降至B 04:102020/12/10 全球財經 陸商場女王揚言做出世界最好手機 上架3天僅賣88支糗爆 11:362020/12/10 財經 嘉義老醫館故事訴說地方醫療發展 18:592020/12/10 生活 軍備局大樹廠閃燃3傷 勒令停工 04:102020/12/10 社會新聞 明台產險獲頒「金管會住宅地震保險卓越獎」 20:202020/12/10 財經 婦人丟垃圾遭夾斷3指掉垃圾堆 翻遍全車找不回 17:082020/12/10 社會 殷仔援護來了 阪神搶下韓職MVP 04:102020/12/10 運動天地 太離譜 毒梟就醫未上銬還持手機 警追4共犯坦承疏失 09:152020/12/10 社會 120公頃茶樹枯死 10年來最慘 04:102020/12/10 地方新聞 2020第3季固定資產增購連9紅 全年挑戰1.5兆 20:512020/12/10 財經 社會熱門新聞 劫竹北通緝犯 女密友中彈慘況曝光！左右大腿各卡1彈 - 社會 男假意攙扶「趁機手伸內褲」 身障女大生崩潰：他手指沾血 - 社會 落網畫面曝光 毒梟逃亡21小時 「人妻」女友上銬狼狽坐路邊 - 社會 老婆愛上毒梟竟去劫囚 丈夫見警上門才知被綠了 - 社會 「嘉義毒豆奶」老闆轉行賣地下豆漿 受害者父控：幕後高人指點 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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