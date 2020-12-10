台灣東北部今天晚上9時20分許，發生芮氏規模6.7地震，震央宜蘭縣4級，嘉義市3級，目前未傳出災情，但地震持續搖晃一陣子，民眾受驚嚇，還有網友透露前幾天在蘭潭後山拍到天空出出現不尋常的雲霞，莫非是一種預警？

嘉義市消防局表示，目前全市未傳出災情，會持續密切注意。還有特搜義消人員立馬在社群貼文「莫怕」，安撫大家的不安情緒，網友也紛紛留言互相加油。

(中時 )