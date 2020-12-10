「神力女超人」蓋兒加朵和「豹女」克莉絲汀薇格在白宮大戰。（華納兄弟提供）

DC超級英雄電影《神力女超人1984》終於重返大銀幕！今（10日）舉辦越洋連線記者會，導演派蒂珍金斯（Patty Jenkins）率領主角「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）、反派「豹女」克莉絲汀薇格（Kristen Wiig）大談拍攝趣事。

神力女超人在續集中擁有了全新的黃金戰甲，蓋兒表示看到設計草圖時，就已經非常興奮能夠穿上這麼瘋狂又令人驚豔的服裝，不過因為籌備過程很長加上她必須穿上如此重的裝備拍攝武打戲，所以這個造型對她來說「真的是愛恨交織」。而克莉絲汀也談到在片中從芭芭拉轉變至豹女的過程中有不少挑戰，從一開始的體能訓練，到後來不只是造型，更是整個步姿、體態都完全不同，但同時又必須保留一點芭芭拉的性格，「我覺得那是困難的部分」。

而這次動作場面也升級，導演認為難度最高的場景是結尾豹女與神力女超人一路打到水中的那個部分，「因為燈光與運鏡有非常多限制，初期的拍攝時間就長達3週至1個月，後期工作人員又去補拍許多畫面，花了好幾個月才完成」，一旁的蓋兒也笑著附和「不僅需要發揮演技，體能消耗也非常多。但是看電影成果相當值得，雖然我現在還沒完全恢復過來」，而克莉絲汀薇格則稱「這場戲是很大的體力挑戰，不是想好如何出擊才行動，而是整場打鬥戲動個不停，但過程非常好玩，很值得」。

這是故事的背景拉到1984年，導演說：「1984是非常重要的一年，許多事情發生。80年代的電影音樂作品、歐威爾的著作1984，還有Van Halen也在1984年出專輯！另一個關鍵是1984年尤其在美國代表資本主義成功的高峰，商業、貪婪的氛圍，豐足過剩卻永不滿足，第一集1917年是人性非常悲慘的年份，與1984這樣豐足的氛圍完全相反。還有80年代琳達卡特（Linda Carter）飾演的神力女超人也深深影響了我，是我童年的文化指標，我非常想念那個年代，想要帶觀眾回顧。」。克莉絲汀也不禁笑喊1985年才出生的蓋兒「無法回答這題」，而當時也才9歲的她還說「講到80年代的電影和音樂確實難以選擇單一答案，我自己那時剛開始探索化妝品、時尚，確實是相當具有指標性的年代」。

至於這次選在耶誕跨年檔期上映，3人也透露了各自的「聖誕願望」，導演派蒂率先表示自己非常喜歡聖誕節，所以希望電影能夠在這個新冠肺炎肆虐全球的困難時期，「為觀眾帶來多一點歡笑、愛和希望，就是我們製作電影最大的使命」，接著克莉絲汀薇格說：「這部電影有許多美好訊息，其中一個就是和善待人能改變世界，我覺得非常重要，希望大家都能平安健康。」蓋兒加朵也希望大家能平安健康，快快樂樂。電影將於17日在台上映。

(中時 )