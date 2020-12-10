109年協會盃全國女子棒球錦標賽冠軍戰，接棒未來隊在3局上換上王牌左投黃巧芸，成功封鎖對方打線，終場以6比3擊敗贏球建設隊，完成二連霸也拿下2021年三月於墨西哥提華納舉行的女子世界盃的組訓權，WBSC也將於1月中旬確認比賽是否順利舉辦。

接棒未來原先由謝鈺瀅登板先發，她雖先在1局上被黃莉晶二壘安打失1分，不過隊友隨即在下半局先靠著溫婭博在一出局滿壘選到保送先追平比數，再靠著黃巧芸適時安打取分以及雙盜壘，單局攻下4分大局。

不過贏球建設也未放棄，2出局一、三壘有人時陳雅琦一棒擊出深遠的三壘安打將比分拉近至1分差，可惜後續隊友欠缺適時一擊。

3局上接棒未來主動換投，取消指定打擊將原先擔任一壘手的黃巧芸推上投手丘，她也展現當家王牌左投的身手，後援5局只被擊出3支零星安打，另外送出4次三振與1次觸身球，也讓贏球建設無力再追分。

黃巧芸除了投出5局無失分好投外，另外打擊也繳出3打數2安打包含1支二壘安打貢獻3分打點的好表現，拿下最有價值球員。

2021 WBSC 世界盃女子棒球錦標賽中華代表隊名單

總教練: 陳柏羽(接棒未來) 教練: 李清堂 (贏球建設) 教練: 顏良吉(接棒未來)

投 手（8人）:黃巧芸(接棒未來)、蔡明岑(接棒未來)、王曉蒨(接棒未來)、林芳誼(贏球建設)、許渝蘋(贏球建設)、張甄芸(臺灣體大)、林佩君(南投縣)、周亞璇(南投縣)

捕手（2人）:李詩芸(接棒未來)、黃莉晶(贏球建設)

內野手（6人）:陳禹璇(接棒未來)、林倍蒨(台北御聖)、謝文靜(接棒未來)、陳郁霈（接棒未來)、謝鈺瀅(接棒未來)、溫婭博(接棒未來)

外野手（4人）:曾琪(接棒未來)、杜育娟(接棒未來)、陳曉梅(接棒未來)、陳琪蓉(南投縣)

(中時 )