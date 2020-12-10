地牛突然大翻身！根據中央氣象局資料，台灣今晚 21:19 東部海域發生規模6.7有感地震，晃到全台灣人都超有感，連本土劇男星江俊翰也被嚇傻，在臉書分享住家附近狀況「搖到我家這邊都停電了」！據悉，南港成福路因地震關係停電。
今晚21:19分地牛突翻身，國家警報更是響不停，連江俊翰也被規模6.7大地震嚇壞，在臉書PO一張在家中點蠟燭照明的照片，透露住家附近慘況，「超大的地震，搖到我家這邊都停電了，大家還好嗎？」
江俊翰PO文瞬間吸引上千網友熱烈分享自家狀況，「雲林這也晃很大」、「我住彰化埔心鄉地震三級還好沒事」、「台南稍微大，但平安」、「綠島也有搖了一下都還好！您也要注意安全喔」、「我抓著孩子先跑，五股好可怕」。
本土劇女星文汶也在臉書PO文：「大地震這也太大啦 大家平安無事 2020我們都要好好的 安全健在呀」，游詩璟亦PO文關心粉絲狀況：「好大的地震！！！大家還好嗎？」希望大家一切平安。
(中時新聞網)
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