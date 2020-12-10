10日晚間發生全台有感地震，今晚21：20台灣東北部地區，發生地震芮氏規模6.7的有感地震，國家級警報大響，震央位於宜蘭外海(宜蘭縣政府東方27.2公里)，深度76.8公里。據媒體報導，前地震測報中心主任郭鎧紋表示，此次地震係歐亞大陸板塊底下的運動，雖然地震深度較深，但所釋放的規模，約為5.6顆原子彈。

據《ETtoday新聞雲》報導，專家郭鎧紋表示，此次地震所釋放的能量約5.6顆原子彈，但他表示，這幾年因為釋放能量較少，適度能量釋放有助於台灣地區。

由於此次規模之大，除了南部地區，就連外海的澎湖與連江縣都有感。氣象局地震測報中心副主任吳健富初判，今晚應是位於東北角的隱沒帶發生錯動，加上距離台灣近，所以感受比較明顥，預估一周內還會有規模三以內餘震。

各地震度：宜4北4花4桃4竹4投4中4苗4雲4嘉4東3彰3高3南3屏2澎2馬1。

台北捷運晚間9點22分指出，目前接獲消息台北為3級有感地震，列車沒有停駛問題，但會以慢速巡軌的方式來巡視是否有掉落物。

(中時新聞網)