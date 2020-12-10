今天（10日）晚間9時20分發生規模6.7級有感地震，宜蘭縣最大震度為4級，宜蘭縣消防局各分隊災情查報後，目前並未接獲災情，宜蘭縣警察局則接獲民眾報案稱，員山鄉永同路2段、枕山派出所往同樂方向有電線掉落，經警方現場了解後，為台電電桿傾斜，並未影響到人車通行，警方在場警戒並通報台電人員處理。

(中時 )