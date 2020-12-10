地震規模6.7 宜蘭員山鄉台電電線掉落 22:122020/12/10 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今晚發生地震後，宜蘭有民眾向警方報案稱有電線掉落情形，但未影響人車通行。（翻攝照片／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天（10日）晚間9時20分發生規模6.7級有感地震，宜蘭縣最大震度為4級，宜蘭縣消防局各分隊災情查報後，目前並未接獲災情，宜蘭縣警察局則接獲民眾報案稱，員山鄉永同路2段、枕山派出所往同樂方向有電線掉落，經警方現場了解後，為台電電桿傾斜，並未影響到人車通行，警方在場警戒並通報台電人員處理。 全台有感地震 台南震度2級尚無災情傳出 北部超有感地震 淡海輕軌全線暫停營運 (中時 ) #電線 #規模 #傾斜 #災情 #警方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 家樂福併購頂好 公平會4條件放行 04:102020/12/10 生活新聞 《科技》加速生態發展 愛立信推多項5G測試項目 12:162020/12/10 財經 連日大雨 台11線花蓮磯崎路段大片路基流失 18:502020/12/10 生活 疫情催化大商機 寵物投資熱潮湧現 18:292020/12/10 財經 M2增速、新增信貸略勝預期 融資旺 景氣溫和復甦 04:102020/12/10 全球財經 大陸將是永大未來營收及獲利成長動能來源 15:402020/12/10 財經 《電腦設備》3大類訂單回溫 事欣科續拚營運回升 15:572020/12/10 財經 共軍運8遠干機擾台 空軍防空飛彈追蹤監控 20:532020/12/10 政治 《國際政治》為新紓困案爭取時間 眾院通過臨時支出法案 10:512020/12/10 財經 地震劇烈搖晃！捷運急煞民眾憂停駛 北捷：目前慢速巡軌仍繼續載客 21:372020/12/10 生活 亞洲成長基金績效靚 亞股紛紛創新高 04:102020/12/10 投資理財 社會熱門新聞 劫竹北通緝犯 女密友中彈慘況曝光！左右大腿各卡1彈 - 社會 落網畫面曝光 毒梟逃亡21小時 「人妻」女友上銬狼狽坐路邊 - 社會 超車連按「3聲」喇叭 公車司機判刑6月、賠上百萬 - 社會 青山宮遶境見活春宮警要查辦 網批： 只許放鞭炮 不許百姓打炮 - 社會 「嘉義毒豆奶」老闆轉行賣地下豆漿 受害者父控：幕後高人指點 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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