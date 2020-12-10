台灣晚間發生有感地震，蘇揆也在第一時間透過官方LINE群組詢問各地民眾是否平安。蘇揆並在臉書提醒民眾，要留意氣象報告，但不要散布來源不清的消息。

蘇揆說，根據中央氣象局資料，今晚 21：19 東部海域發生規模6.7有感地震，請密切留意相關報告，務必注意安全。

蘇揆也對國人表示，政府持續掌握各地資訊回報，請保持冷靜、不要散播來路不明的消息、以官方資料為準、並請做好防災準備。

(中時 )