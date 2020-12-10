晚間地震 蘇揆提醒民眾留意氣象報告勿散布不明災害訊息 22:132020/12/10 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇揆籲民眾注意氣象報告(蘇揆臉書截圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣晚間發生有感地震，蘇揆也在第一時間透過官方LINE群組詢問各地民眾是否平安。蘇揆並在臉書提醒民眾，要留意氣象報告，但不要散布來源不清的消息。 蘇揆說，根據中央氣象局資料，今晚 21：19 東部海域發生規模6.7有感地震，請密切留意相關報告，務必注意安全。 蘇揆也對國人表示，政府持續掌握各地資訊回報，請保持冷靜、不要散播來路不明的消息、以官方資料為準、並請做好防災準備。 外送機車橫行無忌 平台擬推「超速提醒」及懲戒機制解決亂象 台中北屯、西屯部分區域15日22時起停水16時 請提前儲水 (中時 ) #蘇揆 #晚間 #提醒民眾 #氣象報告 #發生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本月底到期 蘇貞昌喊：還有42萬人沒領三倍券 14:292020/12/10 政治 黃天牧讚保險業 讓他對明年經濟有信心 14:442020/12/10 財經 林為洲回顧一年立院大事記 KO陳柏惟排第2 第1名是這事 20:072020/12/10 政治 政院核定六大核心戰略產業推動方案 蘇揆要求檢討三面向 14:272020/12/10 政治 蘇花改大客車專用道 連假才開放 04:102020/12/10 地方新聞 地震劇烈搖晃！捷運急煞民眾憂停駛 北捷：目前慢速巡軌仍繼續載客 21:372020/12/10 生活 回應北市萊豬規範 政院：明年元旦前提統一原則及處置 14:482020/12/10 政治 屏東國民黨議員諷 蘇揆露狐狸尾 04:102020/12/10 地方新聞 連開3天趴狂歡慶生再喝毒咖啡暴斃 幫買毒老友被起訴 18:552020/12/10 社會 政院核定台灣企業與人權國家行動計畫 台灣亞洲第2 14:172020/12/10 政治 政院修「所得基本稅額條例」杜避稅 蘇揆批個人玩法自肥不應該 13:192020/12/10 政治 政治熱門新聞 第二階段送件後遇空前難關 罷免陳致中恐GG了 - 政治 「國民黨A咖」發威 拿賴神的話電爆蘇貞昌 網驚：光頭變乖了 - 政治 李四川最新動向臉書曝光 網友看了感動到想哭 - 政治 出乎意料 陳揮文驚爆謝長廷下一步將接這位置 - 政治 周玉蔻斷言「川普翻盤率大增」宅神8字秒打臉 網笑翻 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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