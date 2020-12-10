今天是世界人權日，國民黨晚間在臉書粉專發文，表示面對過去白色恐怖的歷史錯誤應「公開真相、撫慰和解」，要求蔡政府應把「林宅血案」所有政治檔案全數公開，並強調「民主價值的可貴，不應為政治目的侵害新聞自由」，呼籲全民共同努力、勇敢發聲，終能打倒蔡政府專制獨裁。

國民黨說，今天是世界人權日，黨主席江啟臣選在這個重要的日子，參訪「國家人權博物館」，正代表著我們對待歷史的謙卑與決心。國民黨是威權時期唯一的執政黨，唯有真誠的面對白色恐怖的錯誤，並且堅持「公開真相、撫慰和解」的原則，才是實踐轉型正義的唯一道路。

國民黨表示，之前國安局將「林宅血案」等142件政治檔案，全列「永久保密」拒絕提供；調查局更在2018至2019年間，將戒嚴時期1941件政治偵防類「機密檔案」保密年限，分批全部延長30年，最遲須至2048年才得以解密。我們特別呼籲蔡政府，所有關於白色恐怖的歷史檔案與真相，都應該無條件公開，接受政治受難者前輩以及全民的檢視。

國民黨說，在人權紀念碑上記載著許多為爭取民主自由而犧牲奉獻的先烈先賢，這段歷史記憶正是在告誡我們，台灣的民主進程，一步一步走來，雖然緩慢艱辛，卻從來沒有倒退。我們沒有想到的是，那個曾經積極追求民主自由的民進黨，在全面執政的今天，居然會用公權力介入新聞自由，安排劇本關閉中天新聞台，嚴重的傷害了台灣的民主價值。

國民黨指出，全世界沒有任何一個民主國家，敢用公權力干預新聞媒體，因為新聞是第四權，是人民監督政府的重要力量，當蔡政府用政治力干預NCC，把中天新聞撤出有線電視，我們缺少的不只是一個新聞台，而是一個監督政府的聲音，以及言論自由的保障。

國民黨強調，世界人權日的意義，不只是要謹記歷史上每一段重要的歷史傷痕，更是要讓人們了解到人權價值、民主自由的重要性，面對蔡政府打壓新聞自由、製造寒蟬效應讓人民不敢發聲，這種威權獨裁的執政手段，唯有全民共同努力、勇敢發聲，總有一天能夠打倒蔡政府的一言堂！

(中時 )