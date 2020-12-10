台灣地區今（10）日晚間9點19分宜蘭外海發生芮氏規模6.7地震，強度震撼全台，各地都能感受到明顯搖晃感，許多人手機都收到國家集警報。

台北市震度4級，許多人捷運搭到一半，被「車門突打開」一幕嚇到。北截回應表示，目前捷運採「慢速巡軌」方式行駛，以確認是否有掉落物，等到隔一站之間都沒有掉落物，就會恢復原速度行駛。台北捷運表示，已於晚間9時36分恢復正常速度。

高鐵部分，地震發生時也實施全面剎車，停駛約13分鐘後再開，目前已經恢復正常行駛。

(中時新聞網)