規模6.7地震雙北超有感 高鐵全線停駛13分鐘 北捷慢速巡軌 22:192020/12/10 中時新聞網 許立穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今夜6.7規模地震，高鐵一度停駛13分鐘。（本報系資料照／潘建志攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣地區今（10）日晚間9點19分宜蘭外海發生芮氏規模6.7地震，強度震撼全台，各地都能感受到明顯搖晃感，許多人手機都收到國家集警報。 台北市震度4級，許多人捷運搭到一半，被「車門突打開」一幕嚇到。北截回應表示，目前捷運採「慢速巡軌」方式行駛，以確認是否有掉落物，等到隔一站之間都沒有掉落物，就會恢復原速度行駛。台北捷運表示，已於晚間9時36分恢復正常速度。 高鐵部分，地震發生時也實施全面剎車，停駛約13分鐘後再開，目前已經恢復正常行駛。 北部超有感地震 淡海輕軌全線暫停營運 建案首創結合保時捷中心 看房順便買跑車 (中時新聞網) #捷運 #6.7 #高鐵 #停駛 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北捷也慶雙12 指定時段電子票證入場 「車資0元」！ 06:362020/12/10 生活 中捷連結器斷軸北捷表將向川崎重工求償 葉昭甫：按契約面要求廠商落實 11:382020/12/09 生活 北宜鐵路斷線 林佳龍：年底完成北宜高鐵規劃 04:092020/12/08 產業．科技 全台有感地震 台南震度2級尚無災情傳出 21:582020/12/10 生活 台北有感！13：29花蓮近海規模5.3地震 最大震度4級 13:402020/12/10 生活 地震劇烈搖晃！捷運急煞民眾憂停駛 北捷：目前慢速巡軌仍繼續載客 21:372020/12/10 生活 中捷何時復駛 燕稱未到決策點 04:092020/12/08 地方新聞 中捷逾期竣工 北捷建議索賠 最高達20億 09:402020/12/09 生活 耶誕、跨年遊台北 捷絲旅西門館住房2000起且搭高鐵享75折優惠 13:232020/12/07 生活 北海岸護老團1／一聲「便當來了」 歐巴桑志工團串起超血緣親情 07:502020/12/10 社會 保時捷Taycan現身央北鑫建築 04:102020/12/10 產業．科技 生活熱門新聞 地牛翻身全台有感！新竹舊國賓磚頭鷹架全垮車子被壓毀 網：賠慘了 - 生活 6.7大地震撼全台 氣象局曝原因：未來一周還有餘震 - 生活 地震劇烈搖晃！捷運急煞民眾憂停駛 北捷：目前慢速巡軌仍繼續載客 - 生活 50公尺貨櫃車連2天現身台南 目的地曝光網嚇：一撞台股秒跌停 - 生活 泡麵界霸主是誰 網狂推這款：便宜又很飽 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。