總統蔡英文第2任期將屆滿，民進黨2024大選人選備受矚目，副總統賴清德與桃園市長鄭文燦是目前呼聲最高的人選。台南市議員謝龍介認為，從派系靠攏結盟這點來看，對鄭文燦有利。

謝龍介在《品觀點-暐瀚觀點》節目中表示，鄭文燦尬上賴清德，總統蔡英文會讓他們在起跑點上平等起跑。美國萊豬進口，民進黨內唯一道歉的是賴清德，賴清德針對萊豬表示，他對過去的態度改變，要跟人民道歉；謝龍介認為，這是一個政治人物最基本的態度，賴清德在這部分有得分，賴清德雖然現在看來沒啥行程，其實他在北中南高都有在跑。

謝龍介認為，鄭文燦、賴清德兩人目前就是在同等的起跑線， 但也可能半路殺出程咬金，這意外是常有的，而且派系開始相靠近在結盟，但是派系在靠攏這點對鄭文燦比較有利，鄭文燦是倒厝交陪做兄弟，我好你就好、我有你就有，所以通通給、通通有獎。賴清德則是表面上算是假裝成那樣，他的名字是「清德」，所以他都說是做清的，不要說一些有的沒的，所以如果你身上有蝨子不要靠過來，他是屬於這款。所以在這派系的合作，人家在選擇民進黨裡的派系，會選擇鄭文燦的較占多數，選擇支持賴清德的則占較少數。

(中時新聞網)