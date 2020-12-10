手機品牌realme靠著高性價比策略，在兩岸緊張情勢未解之際，仍成功在10月躋身台灣智慧型手機前5大品牌之列，realme台灣商務長鍾湘偉表示，即將在台推出5G手機新品，明年在台灣除了站穩在手機市場前5大品牌的地位外，也會加緊建設IoT產品線、拓展通路。

與中國品牌OPPO屬於策略合作關係的realme，從一開始在印度市場出發以來就主打高性價比，很快就在印度手機市場異軍突起，今年第三季是印度手機市場四哥、市佔率達17.4％，realme前進台灣市場也延續高性價比的策略，只要有新品在台上市，在台市佔率都會「衝一波」。

隨著中國手機品牌都跟隨小米、華為的腳步，一窩蜂發展「生態系」，也就是大量推出TWS耳機、智慧手環與智慧手錶、小家電產品、筆電、電視機等手機以外的產品來拓展更多商機，realme也不例外，今年上半年在台引進同級產品中最具價格競爭力的TWS耳機後，近期則在台推出電動牙刷，並在台上市智慧顯示器／LCD電視、充電器等，realme台灣商務長鍾湘偉表示，明年計劃推出吸塵器。

面對台灣市場，鍾湘偉表示，8月推出兩萬元出頭、比其他品牌便宜一萬多元的旗艦機realme X50 Pro，以及中價位5G手機X50後，12月下旬則預計在台上市realme X7 Pro與realme 7 5G，希望明年在站穩台灣手機前五大品牌之外，銷量也能持續成長，另外，也會持續引進IoT新品進入台灣、壯大realme在台灣的生態系。

(工商 )