10日晚間21時19分發生地震，全台皆有感，氣降局表示，震央位於宜蘭縣政府東方27.2公里，位於臺灣東部海域，發生芮氏規模6.7地震。經部初步調查，台電主要發電廠及供電設施無虞，不過基隆中山區外港變電所斷路器跳脫停電。

台電指出，初步統計受影響停電戶數1,770戶，台電人員已到達現場處理中，經過搶修後，25分第一時間復電戶數1,296戶，目前仍停戶數474戶。

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