地震影響 基隆1,770戶停電 22:202020/12/10 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 10日晚間21時19分發生地震，全台皆有感，氣降局表示，震央位於宜蘭縣政府東方27.2公里，位於臺灣東部海域，發生芮氏規模6.7地震。經部初步調查，台電主要發電廠及供電設施無虞，不過基隆中山區外港變電所斷路器跳脫停電。 台電指出，初步統計受影響停電戶數1,770戶，台電人員已到達現場處理中，經過搶修後，25分第一時間復電戶數1,296戶，目前仍停戶數474戶。 台灣大 明年目標150萬5G用戶 太魯閣流芳橋落石砸車傷人 山區大雨地震增添危險 (工商 ) #全台 #台電 #停電 #戶數 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 11月開戶人數締新猷 04:102020/12/10 證券．權證 全台有感地震 台南震度2級尚無災情傳出 21:582020/12/10 生活 亞灣擁利多 高雄兩豪宅銷售熱 04:102020/12/10 產業．科技 連日大雨 台11線花蓮磯崎路段大片路基流失 18:502020/12/10 生活 北部超有感地震 淡海輕軌全線暫停營運 21:462020/12/10 生活 保時捷Taycan現身央北鑫建築 04:102020/12/10 產業．科技 實價登錄2.0修法 門牌地號全露 04:102020/12/10 財經焦點 2千萬透天豪宅車庫前竟「插著一根電杆」 網酸：車神專用戶？ 08:462020/12/10 社會 北北基大雨！周日最強冷空氣到 全台急凍下探1字頭 08:092020/12/10 生活 華山、台電聯手做公益 守護台中地區獨居長輩 13:562020/12/10 寶島 地震劇烈搖晃！捷運急煞民眾憂停駛 北捷：目前慢速巡軌仍繼續載客 21:372020/12/10 生活 財經熱門新聞 晶圓二哥真的那麼猛？大咖狂倒貨 專家爆驚人內幕 - 財經 南部鋼廠封盤 鋼筋醞釀大漲 - 財經要聞 - 工商時報 大陸狠開鍘！ 澳棉花商爆量急尋買家 瞄準這2國 - 要聞 散戶注意！力積電掛牌飆了 跟聯電掀比價大戰 - 財經 每天被問「台積電還可不可以買？」謝金河舉老媽實例戳破盲點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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