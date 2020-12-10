109學年UBA大專籃球聯賽季前練球與隊友互撞摔成腦震盪，休養幾十天、錯過第一階段3連戰後，台灣師大大二後衛楊秀琴今天重返球場，從板凳出發打21分鐘得9分，其中終場前11.2秒的漂亮中距離跳投關門，幫助台師大104比52輕取台北商大，本季預賽跨階段4連勝，二度破百得104分、勝分52，都寫開季單場最高。

不過雖然楊秀琴歸隊，台師大被寄與厚望的180公分大一菜鳥陳昱潔，第一階段結束後練球扭傷腳踝，本階段4連戰確定報銷，大三主控徐詩涵則在本周一練球時，踩到剛歸隊沒多久的楊秀琴，右腳踝也「翻船」，浮腫很大，就醫抽血後才慢慢消腫，此役為讓她保持比賽感覺，還是先發上場，但組織、串連為主。

台師大女籃教練梁嘉音說，這個階段陳昱潔免戰，但預賽最後階段4場都是硬戰，她就是球隊重要的一員，評估應該可上場比賽，至於楊秀琴，今天難為她上場，所幸已無大礙。

梁嘉音補充，真正的考驗六強複賽才開始，目前得多練些中、低年級，培養更多可用之兵，才有機會重返四強；上季第12名吊車尾保級的北商大，開季4連敗，出身HBL陽明高中的大二後衛林宥綸、來自北一女的176公分大一菜鳥中鋒黃婧嘉本戰各攻下11分。

(中時 )