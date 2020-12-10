蔡英文總統今在臉書表示，在國際人權日這一天，她想要好好說一聲謝謝。接下來，行政院蘇貞昌院長也將研議成立人權處，統籌推動跨部會的人權事務，讓政府繼續進步。

總統指出，她要謝謝包括陳菊(花媽) 院長在內的許多民主前輩，從青春年少開始，就勇於對抗威權，參與了台灣的民主轉型，也推動了台灣的人權發展。

總統說，今年八月開始，監察院成立國家人權委員會（人權會），陳菊院長更一肩擔起領導的責任，短短四個月內，啟動了多項人權促進工作；人權會依法調查人權侵害事件、提出人權報告，比如今天發表的「兩公約獨立評估報告」。

總統說，還有人權會積極協助政府各機關推動人權教育，比如和考試院國家文官學院合作開發人權教材，將提供給新進的公務人員使用。人權會將和司法院合作，以「法庭之友」的方式，出席憲法法庭言詞辯論，提供人權觀點。

總統說，人權外交也是重要的一環，人權會已經和「亞太地區國家人權機構論壇」（APF）秘書處進行視訊會議，規劃在疫情告一段落以後，要舉辦大型國際研討會，邀請國際人權專家學者來台對話。

總統表示，這些積極的行動，都顯示出人權會的成立，能帶動政府各機關的人權升級。接下來，行政院 蘇貞昌 院長也將研議成立人權處，統籌推動跨部會的人權事務，讓政府繼續進步。

總統強調，人權之路沒有盡頭，改變依然正在發生。謹將感謝獻給每一位促成改變的民主前輩和夥伴們。

(中時 )