台灣今(10日)晚間9點19分發生芮氏規模6.7地震，全台皆有感搖晃，不少網友第一時間都在臉書報平安。交通部長林佳龍也在臉書關心大家，並持續更新各地狀況，他也提醒民眾地震發生時，應立即採「趴下、掩護、穩住」的動作。

林佳龍今晚在臉書寫下，這次地震規模6.7，震央在東部海域深度77公里，各地震度為宜4北4花4桃4竹4投4中4苗4雲4嘉4東3彰3高3南3屏2澎2馬1級。他更提醒大家，地震發生時，最重要的就是保護頭部、頸部避免受傷，應立即採「趴下、掩護、穩住」的動作，躲在桌下或是牆角，形成防護屏障。

另外，林佳龍也公布目前全台交通狀況，高鐵台北桃園苗栗間列車延誤、高捷捷運、輕軌一度暫停行車，目前均恢復正常行駛、桃捷測得四級地震，目前依序進行巡軌作業中、台北捷運21:36高運量全線、文湖線及環狀線列車巡軌皆正常。

不少網友則是留言回報狀況，有人說，「台北也晃好久，好恐怖啊」、「龍潭晃的不小」、「台中很有感，搖超久的」、「高雄市搖很久」。

(中時新聞網)