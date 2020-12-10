6.7地震全台有感，停放在新竹舊國賓影城廢墟的車輛全遭殃。(圖／新竹大小事)

台灣宜蘭外海晚間9點19分發生規模6.7地震，不僅全台有感，就連外海的澎湖與連江縣都有1級震度。新竹市建中一路23巷29號舊國賓戲院附近，一棟大樓旁的鐵架、遮雨布等物品被強震震落，停在下方的6輛車被砸，還有1台重機目前還在尋找中。

女網友在臉書《新竹大小事》PO出影片，透過影片可以看到，舊國賓影城廢墟的鐵架、磚塊全被震下，民眾停放在大樓下方的車輛幾乎無一倖免，全被砸中，原PO直呼「車主們快來認領」。網友看到也傻眼：「新竹超大，我連開車都有感，以為要訂塔位了」、「人沒事就好啦」、「這GG了，沒保地震險的話有得修了」、「這是免費停車位嗎，會不會有人找建築物主人要賠償」、「這要自己花錢修了，賠慘」、「廢棄大樓沒得索賠，車主要哭了」

里長翁秀瓊指出，該棟樓為舊的國賓戲院，已是危樓，因為地震遮雨棚掉下來，砸到4輛汽車，已通知車主趕快移車。

現場滿地碎落的磚塊，消防隊員獲報後也前來協助拆除鐵架等物，避免有路人行走時被砸到受傷。目前仍有一輛重機還未找到。

(中時新聞網)