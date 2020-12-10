日前德國《每日鏡報》以《中國的戰狼》為題刊發批評性文章，指責中國對外採取攻擊性言辭的「戰狼外交」，並為此特意搭配一幅佔據近半個版面巨大紅色漢字「權」字，並稱此字是「強大的標誌，象徵權力」。這個「權」的簡體漢字原應為「权」，但該報編輯因不熟悉中文，用錯了筆劃相近的「杈」字，遭到德國漢學家的批評，還遭大陸外交部發言人狂酸「對中國一無所知」，還煞有介事地指責。

據《觀察者網》報導，德國《每日鏡報》的文章用《中國的戰狼》為標題，內容並無新意，但提到了11月18日德國聯邦議院人權委員會舉行的「中國人權狀況」聽證會，聽證會上邀請一些對中共有敵意的人士參加，指責中共的民族與宗教政策，並攻擊中共的人權狀況。大陸駐德大使館則對德國人權委員會的做法發表聲明，表達德國不應干涉中國內政。

《每日鏡報》針對中國大使館的聲明大做文章，認為是中國大使館過激反應，文章還引用德國議員指責大陸外交官的舉止「具有侵略性」，認為這是中共的「戰狼外交」。該報編輯別出心裁地在報紙上用了一個極大的紅色「杈」(讀音ㄔㄚ，意為樹枝分岔處)字，還為不懂中文的讀者在字旁做了一行小字注解，稱此漢字是「強大的標誌”，象徵權力（Macht）」。

文章刊出後遭到專家與讀者留言吐槽稱，「權」字在簡體應是「权」而非「杈」，

德國漢語教學協會主席、柏林自由大學漢學教授安德里亞·古德（Andreas Guder）拿著這張圖發推文指出，這個「杈」字對應的德語詞彙是「Heugabel」，「权」字才代表「Macht」。他還表示，這可能是有人故意要整《每日鏡報》，才會發生這種悲劇性的錯誤。

德國海德堡大學漢學系學者瑪麗娜．魯迪亞克（Marina Rudyak）還指出，單單一個「权」字也並不一定就能代表「權力」的意思，根本原因就是編輯不會中文卻硬生生地獻醜，使用前至少應該問問懂中文的人。

大陸外交部發言人華春瑩在例行記者會上被問到對此事評論時表示，德媒把「权」寫成了「杈」，遭到陸媒嘲笑。但其實「低級錯誤也不奇怪，因為的確現在就有一些人，經常明明對中國一無所知，卻煞有其事地對中國進行無中生有的指責。」她還說，為了維護中國自身的正當合法權益與尊嚴，「就做戰狼又何妨？」

(中時新聞網)