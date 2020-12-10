行政院會今（10）日拍板攸關掌握全球供應鏈重組先機的六大核心戰略產業推動方案，推動資訊及數位產業，目標在半導體先進製程將結合產學研「超前部署」往1奈米推進；AIoT（人工智慧物聯網）輸出3～5項國際級系統解決方案；5G打入國際電信設備及系統供應商的供應鏈。此外，天然氣安全存量2025年達到11天，下一階段達到14天。

六大核心戰略產業是指資訊及數位、資安卓越、台灣精準健康、綠電及再生能源、國防及戰略、民生及戰備。六大核心戰略產業已納入國家重要政策，是奠基在5+2產業創新基礎上，讓台灣在後疫情時代，掌握全球供應鏈重組先機，打造台灣成為高階製造、高科技研發、半導體先進製程、綠能發展四大中心。

國發會主委龔明鑫表示，六大核心戰略產業是在5+2產業創新基礎之上，延伸而出，5+2已有亞洲·矽谷和智慧機械產值破兆，未來希望六大核心戰略產業能夠在全球經濟扮演關鏈力量，著重在技術領域或製程領先。

資訊及數位產業，未來希望能維持ICT技術領先及輸出人工智慧物聯網解決方案、打入國際電信設備及系統供應商的供應鏈。

龔明鑫指出，資訊及數位產業在半導體先進製程將「超前部署」，往「beyond」1奈米推進。包含：研發新世代半導體技術，高端半導體製程技術，半導體設備及材料、5G、Edge AI、Micro LED等。

龔明鑫說，物聯網則輸出人工智慧物聯網解決方案，例如從目前智慧城鄉應用在醫療、交通、農業等，篩選出優質廠商輸出解決方案，協助廠商拓展國際市場。又如智慧政府資料的整合及加值應用，也可以擴大資料商機。

至於5G，龔明鑫說，從過去封閉網路架構到開放網路架構，未來還有企業專網，台灣廠商將可以扮演關鏈角色。將協助國內業者與國際大廠合作發展符合ORAN(開放網路架構)標準 的5G產品以納入國際供應鏈。

資安卓越產業將強化新興領域防護，如5G、半導體、AIoT及醫療等新領域資安國際解決方案、打造高階實戰場域，如建置攻防場域，進行模擬演練，打造高階資安人才基地，擴增資 安師資。

(工商 )