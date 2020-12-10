行政院會今（10）日拍板實價登錄2.0修法，預售屋全面納管，並應在銷售前備查、交易後30日內申報，揭露門牌，並溯及已揭露案件，加重價格不實申報罰則，三次不改正，最高可處75萬元，並得按次處罰，避免不動產價格不當哄抬。

行政院會今日通過平均地權條例、地政士法及不動產經紀業管理條例修正案，將送立法院審議。修正案在保障民眾隱私權前提下，透過揭露完整門牌或地號、預售屋全面納管並即時申報、增加主管機關查核權及屢不改正加重處罰，提供更透明、即時、正確的不動產交易資訊。改善目前資訊不對稱情形，有助避免不動產價格不當哄抬及消費糾紛。

目前預售屋成交資訊，是由代銷業者在委託代銷契約屆滿或終止後30日內，才將代銷建案整批申報，揭露時間延遲半年至三年。此次修法將申報時機提前到簽訂預售屋買賣契約書後30日內、即需逐案申報，且將建商自行銷售預售屋者全面納管，可讓預售屋交易資訊更為透明，並縮短資訊揭露時間。

由於現行門牌（地號）以30號區間揭露，外界認為不夠透明。內政部說，考量門牌、地號及價格是不動產的標示資料，與個人隱私無關，這次修法比照英、美等不動產交易資訊透明度高的國家，將成交個案的門牌或地號完整顯示，並溯及已揭露案件，促進交易資訊更加完整透明，避免交易當事人錯誤判斷。

這次修法也將主管機關查核權提升到法律位階，除由各地方政府持續辦理例行性查核外，未來內政部對於價格疑有不實的個案，將可直接向稅捐機關或金融機構進一步查閱有關文件，確保交易資訊真實正確。

另外，為遏止實務上有申報登錄義務人屢不改正，刻意隱匿資訊進行炒作哄抬情事，修法對於未申報或價格不實經三次處罰仍未改正者，加重處15萬元至75萬元罰鍰，較現行加重三倍；且就包含多戶（棟）建物交易的案件，將以一戶（棟）一罰為原則。

(工商 )