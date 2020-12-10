行政院持續出招打炒房，財政部長蘇建榮10日表示，如果房市太過炒作，會祭出稅制工具，提出「房屋稅條例」修法，短期是調整住家房屋現值免徵標準，最快明年上半年提出；中長期則是檢討提高囤房稅率，規畫兩年內提出。繼行政院會10日祭出實價登錄2.0、恢復未上市櫃股票交易課稅後，後續還有六項修法。

這六項修法包含：紅單禁止轉售、加強稽查裁罰效力、增加包租代管誘因、限制私法人購買住宅、杜絕分割為小坪數避稅、提高囤房稅。

國發會主委龔明鑫重申，除了行政手段、修法，以及央行的選擇性信用管制，如果還是無法遏止炒房，就會提出更積極的措施。

行政院會今日通過「所得基本稅額條例」第12條、第18條修正案，杜絕個人藉由設立公司或股權交易，規避不動產交易稅，恢復個人未上市櫃股票交易所得計入個人基本所得額課稅。避免衝擊新創事業，經中央目的事業主管機關核定，且設立未滿五年的高風險新創事業排除適用。

後續除了財政部「房屋稅條例」兩項修法，內政部次長花敬群表示，內政部還要進行四項修法，其中「平均地權條例」涉及兩項修法，一是禁止預售屋紅單轉讓，二是建立私法人購買住宅核准制度。

禁止預售屋紅單轉讓，花敬群說，目前正與立委溝通條文中，會盡快報行政院處理。如果房地產炒作無法降溫，將推出私法人購買住宅核准制度，這部分列為中長期措施，「如果市場沒辦法冷下來，這個法案也會推出」，法案內容已經在準備，因為涉及核准系統的審查比較複雜，不希望用到，「如果真的有必要，其實法案已經差不多了」。

另外，花敬群指出，經過近日兩波大規模聯合稽查後發現，很多違規行為的裁罰效力不夠，將加速討論與處理，但因行政流程仍有程序，會努力趕在這會期送出。至於包租代管業務推動落後，將修訂住宅法，增加包租代管誘因。

(工商 )