屏東縣長潘孟安10日表示， 行政院長蘇貞昌透露，行政院已核定高鐵延伸屏東的可行性研究，全案進入綜合規畫，蘇貞昌並要求保留延伸到潮州的空間。

蘇貞昌日前說不贊成興建恆春觀光鐵道及屏南快速道路，引發屏東一片譁然，潘孟安10日立即北上與蘇貞昌碰面，大力爭取兩項交通建設敗部復活。蘇揆在會晤中透露，行政院已核定高鐵延伸屏東的可行性研究，令潘孟安非常高興，他表示，感謝老縣長蘇貞昌，讓屏東跨出重要的一大步。對於潘孟安轉述蘇揆的說法，行政院表示「尊重」。

潘孟安說，蘇院長做了兩個裁示，首先，屏南快道是全國環島快速道路網連結東西部的重要路段，應該支持，請交通部進行可行性評估；其次，恆春觀光鐵道請交通部繼續完成可行性評估，進入綜合規畫。

行政院秘書長李孟諺則表示，對於全國重要交通建設，特別是環島快速道路路網的推動興建，政院一直大力支持，特別是對於連結東西兩側的關鍵路段。此外，對於有助於國家觀光重點地區的交通，也會一併綜合考量。因此，這兩案會請交通部再進行評估。

潘孟安說，「屏東的土地會黏人！屏東總是多一度，謝謝老縣長蘇貞昌院長，為屏東的重大建設，再跨出重要的一大步」。

(工商 )