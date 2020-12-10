迎新春、賀團圓！宜蘭綠舞國際觀光飯店推出新春圍爐餐飲及園區多項優惠，除夕就與親朋好友們入住綠舞，盡情暢遊日式園區，再與全家歡喜共度團圓新年夜、感受有別以往的日式氛圍！凡於2021年2月11日(除夕)至2021年2月15日(初四)入住，享有日式園區體驗活動加購85折優惠！飯店更於過年期間於園區內安排舞獅、財神爺、三太子及吉祥物等精采表演。

綠舞要讓大小朋友一齊歡聚，以豐富美食及饗樂活動點綴年節重要時刻，建議旅客趁年節安排好假期，陪伴大小朋友共渡歡樂新春假期，在美麗蘭陽平原自然風光環繞下，吃喝玩樂一站就能滿足！

為提供賓客更多樣的新春餐飲選擇，館內蝶舞咖啡廳也於2021年2月11日(除夕)至2021年2月14日(初三)推出西式年節饗宴，以自助式佳餚為賓客揭開新春序幕，年節期間更是祭出豪邁帝王蟹粥、迷迭香香料烤羊肩排、香烤山豬肋排以及海港直送澎湃海味等各式海陸盛宴，打造食色藝俱全的味蕾饗宴。

舞饌日式料理則以經典懷石風格融會蘭陽料理手法，將食材本色發揮淋漓盡致，以細膩精緻卻也別具創意巧思的品味，呈現出道道精采的料理。新春蝶舞咖啡廳及日式會席料理價格皆為NT$1,280+10％/人，住客預訂享免一成服務費優惠！

若達10位以上貴賓，可以預訂慕韻宴會廳「富貴好運慶金牛」圍爐團圓桌菜，價格為NT$12,000+10％(10人一桌) ，由主廚以經典中式兼具創新西式重新詮釋，以精湛廚藝打造闔家團聚的溫馨圍爐宴！

即日起2020年12月31日(四)前預訂早鳥享免一成服務費優惠，房客預訂加碼贈送每桌精選紅酒乙瓶，另慕韻宴會廳除夕圍爐也邀請到羅東在地吉他樂隊帶來精彩表演，讓好運連綿，邀您一同喜迎歲首，納福迎春過好年！

詳細資訊可至綠舞官網：www.dwsresort.com.tw 或03-960-3808轉訂房專線6202/6203、訂席專線6505。

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