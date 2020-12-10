規模4.8 東部外海再震 最大震度宜蘭3級 22:382020/12/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 芮氏規模4.8地震。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據中央氣象局最新資訊，宜蘭縣政府東方26公里（台灣東部海域）今天晚間9時27分發生芮氏規模4.8地震，地震深度71.5公里，最大震度宜蘭縣3級，這已是東部海域晚間第2個地震。 宜蘭縣政府東方27.2公里（台灣東部海域）稍早於晚間9時19分發生芮氏規模6.7地震，地震深度76.8公里，最大震度宜蘭縣、新北市、花蓮縣、台北市、桃園市、新竹縣、南投縣、台中市、苗栗縣、雲林縣與嘉義縣4級。 首都客運加強協助東部疏運 首都北花線增班 亞洲藏壽司11月營收 創歷史同期新高 (中央社) #地震 #海域 #東部 #公里 #宜蘭縣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 港天宮攜手北港朝天宮 「雙媽」花蓮走透透 17:422020/12/10 寶島 兼顧台海南海 陸首艘075艦將部署海南 09:462020/12/10 軍事 明台產險獲頒「金管會住宅地震保險卓越獎」 20:202020/12/10 財經 宜蘭漁民撈122cm未爆彈 專家研判竟是火箭殘體 09:232020/12/10 社會 扎根文資保存意識 苗栗招募民眾保存重要歷史 18:232020/12/10 寶島 迷鳥灰伯勞現蹤 誘拍歪風又起 04:102020/12/10 地方新聞 逆風成長 「自行車龍頭」巨大機械加碼投資台中 09:252020/12/10 寶島 《金融》機器人理財開辦3年半 管理資產規模近23億元 07:442020/12/10 財經 宜蘭外海6.7大地震撼全台 氣象局曝原因：未來一周還有餘震 21:242020/12/10 生活 延押蘇震清、廖國棟 立院下周一裁定 04:102020/12/10 政治要聞 全台有感地震 台南震度2級尚無災情傳出 21:582020/12/10 生活 生活熱門新聞 地牛翻身全台有感！新竹舊國賓磚頭鷹架全垮車子被壓毀 網：賠慘了 - 生活 6.7大地震撼全台 氣象局曝原因：未來一周還有餘震 - 生活 地震劇烈搖晃！捷運急煞民眾憂停駛 北捷：目前慢速巡軌仍繼續載客 - 生活 50公尺貨櫃車連2天現身台南 目的地曝光網嚇：一撞台股秒跌停 - 生活 泡麵界霸主是誰 網狂推這款：便宜又很飽 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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