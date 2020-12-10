據中央氣象局最新資訊，宜蘭縣政府東方26公里（台灣東部海域）今天晚間9時27分發生芮氏規模4.8地震，地震深度71.5公里，最大震度宜蘭縣3級，這已是東部海域晚間第2個地震。

宜蘭縣政府東方27.2公里（台灣東部海域）稍早於晚間9時19分發生芮氏規模6.7地震，地震深度76.8公里，最大震度宜蘭縣、新北市、花蓮縣、台北市、桃園市、新竹縣、南投縣、台中市、苗栗縣、雲林縣與嘉義縣4級。

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(中央社)

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