6.7強震 北市南京東路大樓磁磚脫落砸騎樓 22:362020/12/10 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 磁磚因地震搖晃，砸落在騎樓。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 磁磚因地震搖晃，砸落在騎樓。（民眾提供） 台北市南京東路4段某大樓，今晚因北部大地震，天搖地動，磁磚、水泥塊被震落到騎樓，所幸當時無人經過，沒有人員傷亡。消防局獲報後，已至現場配合警方拉封鎖線，避免又有磁磚脫落砸傷人。 今晚9時20分，台灣東北部地區發生地震芮氏規模6.7的有感地震，國家級警報大響，經查震央位於宜蘭外海、宜蘭縣政府東方27.2公里，深度76.8公里。北部地區震度都達到4級，台北市警消加強派車巡邏，目前無傳出人員傷亡的重大災情。 擋住國寶車庫出路 閒置大樓喊拆 老行庫推都更案 發揮鍍金效果 (中時 ) #大樓 #磁磚脫落 #騎樓 #人員傷亡 #台北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日勝生 奪國泰世華館前路都更案 04:092020/12/08 產業．科技 高雄肝膽醫師駕車衝騎樓撞6車 幸無人傷亡 11:392020/12/04 社會 樓梯拆光光！8層大樓只能「爬鋼筋回家」 施工方這樣解釋 10:292020/12/07 兩岸 緊鄰扇形車庫辦公大樓招商一再流標 林佳龍：阻絕視線乾脆拆了 18:492020/12/09 生活 網揭羅志祥蓋空中泳池嚴重性 曝37年前校園慘案奪26命 12:242020/12/07 娛樂 羅志祥豪宅頂樓蓋泳池被爆違建 死對頭陳沂發文酸爆 09:142020/12/09 娛樂 北部建商看好南台灣 高雄推「首綻」預售大樓 18:242020/12/06 寶島 洗衣機起火 集合式住宅大樓6樓火警住戶驚 14:422020/12/03 社會 維冠金龍大樓倒塌兩人告官國賠 法官一審駁回 18:342020/12/04 社會 春園南下推首綻大樓 明年再推4案總銷50億元 13:412020/12/05 財經 台銀人壽砸7.83億元 取得北市十戶、車位 20:392020/12/04 財經 生活熱門新聞 6.7強震創歷年第2大震幅 台北101阻尼器擺動15公分 - 生活 6.7大地震撼全台 氣象局曝原因：未來一周還有餘震 - 生活 地牛翻身全台有感！新竹舊國賓磚頭鷹架全垮車子被壓毀 網：賠慘了 - 生活 泡麵銷魂吃法曝！多加這1料味道升級 老饕全讚翻 - 生活 女同事2個月狂送愛心便當 他決定告白結局神逆轉 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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