磁磚因地震搖晃，砸落在騎樓。（民眾提供）

台北市南京東路4段某大樓，今晚因北部大地震，天搖地動，磁磚、水泥塊被震落到騎樓，所幸當時無人經過，沒有人員傷亡。消防局獲報後，已至現場配合警方拉封鎖線，避免又有磁磚脫落砸傷人。

今晚9時20分，台灣東北部地區發生地震芮氏規模6.7的有感地震，國家級警報大響，經查震央位於宜蘭外海、宜蘭縣政府東方27.2公里，深度76.8公里。北部地區震度都達到4級，台北市警消加強派車巡邏，目前無傳出人員傷亡的重大災情。

(中時 )