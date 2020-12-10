今(10日)晚間21時19分左右，發生全台有感地震，而受到地震影響，導致桃園一處的小北百貨貨架上的商品掉落一地，除了鍋碗瓢盆外，還有些許破碎玻璃，地面更流出綠色液體，疑似是清潔劑。

晚間強震讓許多人嚇壞，不少民眾在網路上貼出地震帶來的影響，就有網友貼出照片，表示位在桃園的某家小北百貨，傳出貨架上的商品散落一地，還有疑似是清潔劑掉落破碎，導致地面流出一堆綠色液體。

照片發出後讓眾多網友嚇壞，「願平安無災」、「應該還有很多或商場貨架上的瓶瓶罐罐有倒」、「人平安沒事就好。」還有不少網友表示員工辛苦了，「地震後，賣場超市員工都很辛苦」、「可憐辛苦的員工，要整理好久。」

這次地震全台有感，PTT鄉民更在地震當下直接刷一排文章。更有讀者透露，地震發生時搖晃程度太大，嚇的他當下「手刀穿上褲子」，差點奪門而出。讀者更進一步表示，當時在房間內都可以聽到物品晃動的聲音，且掛在牆上的衣架狂甩，讓他嚇出一身冷汗。所幸，地震不久後就停止，他也趕緊向家人報平安，回報自身狀況。

(中時新聞網)