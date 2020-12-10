東森自然美獲「生醫界奧斯卡」榮耀，瑞昇、NB-1系列榮獲SNQ國家級品質標章認證 東森自然美再度榮獲大獎肯定，瑞昇「γ-PGA複方高效保濕精華液」榮獲「國家生技醫療品質獎-銅獎」。國家生技醫療品質獎向來被稱為「生醫界奧斯卡」，獲頒此獎項代表醫療技術的進展突破，也代表得獎者是提升台灣整體醫療水準的重要功臣。

另外瑞昇「深層保濕舒敏精華乳」、「平衡滋養霜」以及東森自然美經典產品「NB-1抗皺緊膚霜」皆榮獲「SNQ國家品質標章認證」，SNQ是「安全＋品質」的健康消費識別標章，集合160位國內各領域的頂尖專家組成評審團，通過嚴謹的審查機制，決定是否通過標章認證，並且每項通過認證的產品皆附相關第三公正單位檢驗報告，講究資訊透明，讓消費者能用的更安心。

瑞昇為東森自然美副品牌，以「維護肌膚健康」為目標，集合專業皮膚科醫師及國際知名生技實驗室，取得優良高品質成份，依不同肌膚問題，量身研發專業醫美保養品。本次獲獎的「γ-PGA複方高效保濕精華液」、「深層保濕舒敏精華乳」、「平衡滋養霜」號稱瑞昇三寶，產品上市前也透過人體臨床測試對於皮膚是非常低刺激性，甚至可用於醫美術後的保養、舒緩及修護，幫助提升肌膚保濕效果及潤澤感。

SNQ評審團審查認為，瑞昇品牌歷史悠久，製造工廠具自願性GMP認證，產品相關安全衛生通過SGS檢測，品質控管也做到要求之標準，並且有良好的售後服務系統。對此，東森集團總裁王令麟表示，將延續「東森嚴選」之標準提供給消費者更好的服務與品質。

東森自然美NB-1系列則是屹立不搖的經典，獲得美國專利-哈佛NB生技SCT技術，「NB-1抗皺緊膚霜」以尖端基因解碼技術為基礎，創新生物科技研發具有強大修護功效的天然活性複方精華，從源頭賦予肌膚活力，預防細紋與鬆弛，提升肌膚防護力，讓肌膚感受到緊實彈潤，回復年輕。

本次榮獲「SNQ國家品質標章認證」，產品配方中添加已獲得美國專利之雲芝蟲草活性萃取，此成分經人體臨床測試可減緩化粧品不耐症，評審團一致肯定其品質提升之用心。

2020年東森自然美已榮獲多項榮耀肯定，包含最新榮獲的三項SNQ國家品質標章認證以及一項國家生技醫療品質獎，另外還有兩項2021台灣精品獎、兩項玉山獎、三項亞太BIO健康生技大獎以及第二十屆十大傑出企業金鋒獎。

為感謝消費者對東森自然美的支持與肯定，同步推出NB-1系列超優惠歡慶活動回饋大家，東森自然美全省直營門市於11/26-12/25期間端出老顧客的最愛，到店購買NB-1活膚緊緻特惠組（NB-1活膚精華露、NB-1活膚賦活素、NB-1抗皺緊膚霜）即享有超值優惠價$16,875（原價$22,500），現打75折超划算！東森自然美加盟門市則推出購買兩堂NB-1活膚緊實臉部護理課程、兩堂Ｖ臉課程、兩堂眼部護理課程（原價共$9,600），即贈送一瓶NB-1抗皺緊膚霜（原價$5,000），等於花$10,000送$5,000的超值優惠活動，直接回饋給長期支持東森自然美的顧客們。

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