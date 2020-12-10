新冠肺炎疫情衝擊全台各行各業，連帶造成弱勢族群的受贈收入，頓時大幅減少。為讓愛心不受疫清影響，中華存善慢飛天使關懷協會，今年攜手獅子會，善盡社會責任，共同發揮關懷，將公益照護層面擴大，舉辦為期一年的《天使築家》募款活動，募集民眾的愛心，將溫暖送到彰化縣溪州鄉、全彰化最偏鄉弱勢的社福機構，幫助30幾名的受助對象，度過艱困募款期。

長年關注公益領域，特別是年年捐助中彰投8家啟智中心，均幾乎達千萬元的公益協會團體-中華存善慢飛天使關懷協會，今年新冠肺炎疫情期間，行善仍不中斷。

該協會理事長陳袽琪表示，此次公益活動一次幫助目前收容在溪州鄉、北斗鎮、田尾鄉、竹塘鄉、二水鄉、田中鎮及永靖鄉領有身心障礙手冊者，他們年齡在2-40歲間，患有中重度以上的智能障礙，或自閉症、多重障礙及其他（染色體異常、新陳代謝異常等等）的心智障礙者，多達33位。

這是跟過去許多社福團體，純粹向大眾募款，捐款做公益活動，有非常不一樣的地方，可讓大家的愛心，同時幫助慢飛且努力的這些孩子們，找到一個屬於自己可以辛勤耕種，並與社區融合的家，所以，覺得非常有意義。

陳袽琪也在募款目標金額達1,500萬元下，直接捐助十萬元，正式宣告未來一年《天使築家》家園建造的募款活動，正式起跑！

(工商 )