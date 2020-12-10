人民幣、韓元與台幣自2020年來強勁升值，三貨幣兌美元匯價各別大漲約6％，令出口商苦不堪言。倘若央行欲出手阻升貨幣，可能招致美國不滿，引發雙邊關係緊張。

在新冠肺炎疫情肆虐全球期間，大陸、韓國與台灣的貿易盈餘攀升，帶動貨幣升值。2020年迄今台幣和韓元兌美元升值幅度皆達5.9％，同期人民幣兌美元勁升6％。人民幣兌美元離岸價在9日早盤一度升破6.5元大關，攀升至2年半新高水準。

根據最新報告顯示，大陸、韓國與台灣11月外匯存底皆創下紀錄性月增幅。大陸該月外匯存底金額達3.18兆美元，較10月暴增505億美元，寫下7年來最大單月增量。

韓國11月外匯存底攀升至4,363億美元，較10月增加98.7億美元，創下10年來最大單月增量。台灣同月外匯存底達5,133.97億美元，較10月激增121.56億美元，增加金額創下史上單月最大紀錄。 韓國與大陸已經被美國財政部列為匯率操縱國，意味著兩國至少符合一項美國的匯率操縱國標準－巨額經常帳順差、對美國有高額貿易順差，或是對外匯市場持續進行干預。

美國總統當選人拜登對匯率操縱國的態度可能與現行總統川普不同，但這並不代表大陸、韓國與台灣能夠輕易解決問題。雖然外界普遍認為在貿易議題方面，拜登內閣的可預測性更高，但也不能預期新政府將對匯率操縱國寬容。

值得一提的是，美國智庫外交關係協會（CFR）資深研究員塞瑟（Brad Setser）即將轉任拜登的經濟顧問，他曾撰文批評台灣與大陸干預匯率。

此外，拜登亦計劃提名貿易律師暨大陸事務專家戴琦（Katherine Tai）出任美國貿易代表，意味著拜登可能持續密切關注亞太地區。

(工商 )