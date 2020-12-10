雙北、宜蘭發生中型有感地震，感受到明顯搖晃。竹科、中科和南科所測得震度約三級，面板雙虎群創、友達各廠區工廠營運正常不受影響。

群創表示，竹南與台南廠區測到的震度都是三級，因機台都有地震防護，根據廠區回報，營運正常不受影響。友達表示，新竹、台中廠區測到三級，經盤點各廠區，目前廠務系統正常運作無影響。

(工商 )