竹科、南科震度三級以下 面板雙虎生產不受影響 22:392020/12/10 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今晚台灣發生6.7規模地震，面板雙虎未受到影響正常運作，圖為群創。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙北、宜蘭發生中型有感地震，感受到明顯搖晃。竹科、中科和南科所測得震度約三級，面板雙虎群創、友達各廠區工廠營運正常不受影響。 群創表示，竹南與台南廠區測到的震度都是三級，因機台都有地震防護，根據廠區回報，營運正常不受影響。友達表示，新竹、台中廠區測到三級，經盤點各廠區，目前廠務系統正常運作無影響。 大咖砍聯電台積 台股跌140點拉回14,249 全台有感地震 台南震度2級尚無災情傳出 (工商 ) #台南 #群創 #友達 #三級 #震度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 王品11月營收13.4億元歷史新高 台灣連5月雙位數成長 17:202020/12/10 財經 疫情抑制終端產品需求 製造業Q3營收微幅年減 11:492020/12/10 財經 中科台中園區環差過關 台積電等半導體受惠 04:102020/12/10 財經要聞 《集中市場》電力耗盡、外資連2賣 14300樂極生悲 15:232020/12/10 財經 台南西港香科三部曲 攜西港文化祭百坪草蓆迷宮12日登場 14:462020/12/10 寶島 台北有感！13：29花蓮近海規模5.3地震 最大震度4級 13:402020/12/10 生活 水情嚴峻 龍潭養雞場欲鑿井惹怨 04:102020/12/10 地方新聞 爆高管出走潮？寶成：集團營運不受影響 04:102020/12/10 產業．科技 50公尺貨櫃車連2天現身台南 目的地曝光網嚇：一撞台股秒跌停 20:142020/12/10 生活 竹科男像林宥嘉一樣疼老婆 買鑽戒克拉數高於其他縣市 18:592020/12/10 消費 事欣科營運回溫 打入SpaceX供應鏈 17:292020/12/10 財經 財經熱門新聞 晶圓二哥真的那麼猛？大咖狂倒貨 專家爆驚人內幕 - 財經 南部鋼廠封盤 鋼筋醞釀大漲 - 財經要聞 - 工商時報 大陸狠開鍘！ 澳棉花商爆量急尋買家 瞄準這2國 - 要聞 散戶注意！力積電掛牌飆了 跟聯電掀比價大戰 - 財經 每天被問「台積電還可不可以買？」謝金河舉老媽實例戳破盲點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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