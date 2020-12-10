車王電子（1533）及旗下華德動能（2237）10日聯袂召開法說會。車王電會計經理兼發言人蔡淑貞表示，因今年上半年受到新冠肺炎疫情影響，出貨延遲，致使業績下降。不過，今年第三季以後的營運開始恢復，並逐步成長。尤其，車王電的胎壓偵測器（TPMS）產品，在美國亞馬遜（Amazon）網站，及其他網站，皆被評為最佳產品，成為公司TPMS銷美的最佳籌碼。

車王電旗下中港新廠，投入預算金額25億元建廠，明年7月取得使用執照與設備安裝，明年第三季試量產，明年12月正式營運，規劃年產能1,700輛電動巴士整車，及底盤三電7,000套。其中，華德將全力參與台灣電動巴士示範型及計劃型補助計畫，並全力拓展國內市場及三電系統外銷。

蔡淑貞透露，車王電集團未來四大發展方向，包括車用電子產品持續增加、藉由電動商用車平台，擴大電動商用車模組，及因應工業4.0及智慧製造，持續發展智能鋰電工具。另外，旗下華德電動巴士為台灣第一家取得自主設計資格廠家，中港新廠預計2021年第三季開始試量產，將有利於華德未來營運成長動能。 車王電公布自結11月合併營收2.12億元、年增3.62％，但累計今年前11月合併營收22.54億元、年減12.51％。其中，車王電今年前11月各產品營收占比，分別為汽車電子61.18％、產業鋰電工具36.5％，及「電動巴士＆智能儲能」約2.31％。

(工商 )