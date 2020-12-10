儘管打到第3節發生4級地震，不過場上球員完全不受影響，照樣打他們的球！台啤靠著蔣淯安最後41秒關鍵兩罰俱中，加上高雄九太總教練劉嘉發最後28.5秒被吹技術犯規，台啤驚險以80比77氣走九太，拿下開季3連勝、續占第1位置。

會跟上季墊底的九太打得如此膠著，台啤總教練周俊三似乎早有準備，「賽前我就提醒大家，九太找來吳宏興、林任鴻等本土球員之後，本土身材不再那麼矮小，加上九太洋將布蘭登就是那麼好，內外進攻都很不錯，才讓我們贏得如此辛苦。」

台啤表現最佳的是洋將米勒，他拿27分、16籃板及4助攻，蔣淯安也拿13分，黃聰翰11分，朱億宗10分，其中黃聰翰總算突破開季小低潮，全場投10中5，手感稍微回溫，「先前我的出手姿勢有點變掉，直到最近才好不容易調回來。」

蘇奕晉成為九太在讀秒階段錯失追上機會的最大罪人，因為他先在最後41秒聽錯隊友交代，太早刻意針對對手犯規，又在最後28.5秒被吹進攻犯規，造成劉嘉發氣到衝入場內狂罵裁判，自然換來1次技術犯規，以及免費送對方罰球。

「當時我聽到隊友在場邊喊『Foul』，我以為是要我趕緊故意犯規，沒想到因為大家都戴著口罩喊，所以我沒聽清楚，他們是對著布蘭登喊不要犯規才對，結果我不小心聽錯了，」蘇奕晉說，「至於那個進攻犯規，既然裁判吹了就吹了，我沒辦法。」

(中時 )