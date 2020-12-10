今晚21：19東北部地區發生中型有感地震，國家級警報大響，全台天搖地動，震央位於宜蘭外海，地震芮氏規模6.7，深度76.8公里。對此，新竹科學園區管理局局長王永壯表示，經詢問轄下六個園區，回報運作均正常，僅部份廠區進行預防性人員疏散作業。台積電則表示，部分廠區已疏散員工。

依半導體及面板廠等無塵室的防災規範，地震規模達4級就必需疏散無塵室人員，以預防有毒氣體、液體外洩事故發生。

根據《經濟日報》報導，針對今晚地震，竹科管理局局長王永壯表示，經逐一詢問龍潭園區友達、蘋果、台積電、合晶、艾克爾、同欣等公司後，得知目前運作正常，電力正常，僅人員做疏散。另外，道路、路燈及號誌均正常運作。

台積電則表示，震央在東北，竹科距震央最近，北部廠區有部分人員因所在廠區已達4級震度，進行疏散以確保安全，不過，目前工安系統一切正常。

同時，有媒體報導，力積電因地震部分機台暫停，經詢問後，力積電僅表示，詳細情況將統一回應。

至於面板雙虎，群創表示，根據廠區回報，營運正常不受影響；友達表示，新竹、台中廠區測到三級，經盤點各廠區，目前廠務系統正常運作無影響。

(中時新聞網)