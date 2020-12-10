國家警報狂響！宜蘭6.7強震撼全台 超有感搖晃近1分鐘

今（10）日晚間21點19分，東北部地區發生規模6.7有感地震，最大震度4級，國家級警報大響，搖晃時間長達1分鐘，且全台幾乎都有感，位於新北市新店區的家樂福，因為地震關係，貨架上紅酒掉落，全灑一地，許多當時正在購物的民眾嚇壞。

今晚地震全台灣都有感，連外島馬祖都感覺到搖晃20秒，當地人更表示上次有感是921大地震。台灣各地也紛紛回報災情，一名住新北市新店區的網友，原本在家樂福購物，恰巧遇到地震，貨架上的紅酒直接掉落，玻璃破碎酒灑滿地，現場「滿地紅」看起來相當驚悚。

網友最後也關心大家，「在外面的新店的朋友，趕快問問周遭親友是否安全，驚險中」，網友也紛紛留言，表示剛剛地震真的很大，「上下左右搖，頭超暈」、「我以為我貧血」、「幸好貨架旁邊沒人」。

這次地震震央位於宜蘭外海（宜蘭縣政府東方27.2公里），深度76.8公里。據前地震測報中心主任郭鎧紋表示，此次地震係歐亞大陸板塊底下的運動，雖然地震深度較深，但所釋放的規模，約為5.6顆原子彈。

(中時新聞網)