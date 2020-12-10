以鑽研古籍漢方草本及融合獨家膠原胜肽技術， 所研發的「台鹽膠原草本固根護理牙膏」獲頒今年度「第29屆台灣精品獎」，展現臺鹽公司經典品牌的創新及研發實力。此外，為搶搭年底之前的三倍券商機，臺鹽祭出「政府三倍、台鹽加倍」強檔大放送的促銷戰，凡購買美容保養及保健品，使用實體振興券即可3,000元換5,000元、並加贈千元滿額折價券!

臺鹽表示，根據衛福部國健署調查，台灣18歲以上的成人99.2％患有牙周問題，高居亞洲第一。隨著人們年齡增長，牙齦逐漸萎縮，而罹患牙周病與長期忽略口腔保健或潔牙方式不當息息相關。世界衛生組織倡導「口腔健康為全身健康之基石」，牙齒保健直接影響生活品質與全人身心發展，該如何做好基礎清潔及挑選有口碑的潔牙好物，更是預防保健的不二法門。

台鹽生技從研發到製造，全程台灣在地生產，結合中華漢方智慧及先進科技的「膠原草本固根護理牙膏」傳承古籍典藏名方，融合多種植萃，以膠原胜肽具較小分子滲入技術，在刷牙瞬間釋放護齒精華形成防禦基礎，並運用HAP琺瑯質填補修護配方，強健牙齒並預防牙齦問題生成，經國立大學功效性試驗證實，修復琺瑯質有感抗敏！

此次獲得台灣精品獎「台鹽膠原草本固根護理牙膏」，適於家用全效型牙膏，猶如牙醫師貼身呵護般的照料，讓我們同時擁有健康的牙齒與自信的微笑享受每一個瞬間，為消費者提供安心可靠、傳遞「全人健康」的經典商品。

此外，為回饋消費者，臺鹽再度推出第二波「政府三倍 台鹽加倍」! 即日起至12月31日至台鹽生技門市，推出實體振興券3,000元換5,000元(限美容保養及保健品)、並加贈千元滿額折價券。

(工商 )