氣象局地震報告。(氣象局)

台灣東部海域今(10日)晚間發生芮氏規模6.7地震，全台搖晃，大家都紛紛在臉書報平安。前高雄市新聞局長王淺秋則是在臉書寫下，當時人在25樓的她，感到天搖地動，「暈啊！」

王淺秋今晚在臉書寫下，天搖地動，願好朋友們都平安，而當時人在25樓的她，感到一陣暈。網友們見狀後也紛紛寫下自己地震當下的感受，「我2樓就暈好久了」、「真的很暈，局長高我12樓，更搖」、「可以想像～因為我住23樓喔」、「台南平安！」

王淺秋貼文。(取自王淺秋臉書)

另外，各地的網友也紛紛說，「25樓想跑都來不及啊」、「哇！25樓有海盜船的感覺吧？」、「天啊！23樓搖起來應該很恐怖吧」。

根據氣象局資料顯示，台灣東部海域21:19分發生的芮氏規模6.7地震，位置在宜蘭縣政府東方27.2公里；後來21:27分又有一起芮氏規模4.8地震，位置在宜蘭縣政府東方26.0公里。

(中時新聞網)