女星邵雨薇尚未出道前，就因為超高顏值受邀節目《我猜我猜我猜猜猜》的「超人氣店花」單元，也被譽為高雄新崛江之花，踏入演藝圈人氣繼續飆升，有多部戲劇作品，近期更認愛男星吳慷仁；邵雨薇出眾外貌一直受討論，她今（10）日在社群平台曬出跟姊妹的合照，也讓粉絲大讚「真的有美女基因」。

今晚邵雨薇在臉書和IG發文，提到自己特地計劃找家人拍家庭照，但也在過程中才明白，要安排這些事情有多辛苦，並先放上和姊妹的合照，表示其他的會陸續釋出，讓粉絲期待；畫面中3姊妹穿著白紗坐在地上，邵雨薇坐在最左邊，中間是她的姊姊，右邊則是她的妹妹。

邵雨薇今（10）日在社群平台曬出跟姊妹的合照，也讓粉絲大讚「真的有美女基因」。(圖/ 摘自邵雨薇臉書)

雖然邵雨薇並非第一次曝光親生姊妹的長相，但這是3人首度特地打扮後同框合照，讓她的粉絲看了都讚嘆，「基因騙不了人的」、「邵家三位大美女」、「還以為有人要結婚了」、「三位美得像一幅畫」、「神基因啊羨慕」、「三姊妹都好美，漂亮」、「都是美人」。

不久前邵雨薇才認愛吳慷仁，曬出許多「男友視角」照引起熱議，彼此粉絲對兩人高調放閃樂見其成，都給予祝福；而邵雨薇目前以電視劇工作為主，近期主演的《天巡者》正在播出，明年也有由韓國電影《最悲傷的故事》改編電視劇《比悲傷更悲傷的故事》，她的粉絲都相當期待。

(中時新聞網)