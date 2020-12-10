紫丁香婦幼關懷協會、財團法人富喬文化藝術基金會與國立台灣師範大學美術學系，10日在財團法人張榮發基金會國際會議廳，共同主辦女性與藝術－美麗的人生座談會，特別邀請此領域專家學者共同暢談女性與藝術－女性的藝術語言、特質及表現，並闡述生活與藝術－女性角色，對藝術教養的影響。

財團法人富喬文化藝術基金會董事長張平沼致詞時表示，女性在21世紀，無論在職場上或家庭上，皆是舉足輕重角色，都是不可或缺，獨一無二，女性學習藝術，更可將藝術帶入家庭與生活，帶動家人及下一代的美感教育與文化素養。

去年紫丁香婦幼關懷協會與財團法人富喬文化藝術基金會共同舉辦「女性與談判」系列講座，今年我們以軟性的主題，暢談「女性與藝術」，藝術在生活當中是無所不在，女性的藝術素養，若能在生活中展現出才華，不僅可以豐富生活，更有美好璀璨的人生。

座談會現場座無虛席，專家學者分享女性與藝術層面的精闢見解，讓出席與會人員欣賞沉浸在豐富藝術饗宴中。

與會的台北市文化局副局長陳譽馨指出，藝術需要從小培養，並與生活結合在一起，該局在這方面，致力推動藝術美感，從小培養、扎根，女性藝術美感有無限的可能，當女性生活中充滿美感、美麗人生，也能富足豐富心靈生活饗宴。

師範大學美術系主任白適銘，蒞臨致詞時強調，該美術系是歷史悠久有藝術文化傳承教育使命的學校，畢業校友在全國各地培養中小學生基礎藝術教育，落實藝術從小扎根；而婦女在藝術方面的天賦，也是獲得社會肯定，女性與藝術教育議題，隨著社會時代變遷所觸及的層面，更廣更深，今天談論女性與藝術，是符合社會潮流議題，非常有意義。

(工商 )