107學年UBA公開女一級首度封后、上季第三佛光大學，今天在109學年預賽第二階段首戰，93比50輕取東南科大，預賽跨階段4連勝到手。

上季佛光大學一口氣五人離隊，大四的楊婉琳挺身而出，在六強複賽打出生涯巔峰，在台北小巨蛋進行的準決賽更飆27分，但壓哨快攻上籃不可思議「放槍」，佛大三度延長後飲恨世新、無緣二連霸，本季她選擇延畢續拚，並擔任隊長帶領隊友，只是大三主控陳孟欣、大四中鋒劉昕妤，本季前雙雙提前轉戰WSBL，讓佛大人手愈缺，單靠楊婉琳、王竫婷拿分，尋求要回上季失去的，難上加難。

不過佛光大學此役4人得分雙位數，包括延畢生王竫婷21分、10籃板，個人本季首度「雙十」，她另有6次抄截，而佛大最大驚奇則是過往兩大苦工球員，大四前鋒林品漩12分、柳云涵13分、大二中鋒黃靖雯12分，同場得分都寫個人新猷，讓教練檔楊淑淨、文祺手上多了新進攻武器。

東南科大則是本戰落敗後苦吞開季4連敗，本季重返一級的首勝得再等等，教練張玉治說，人手、條件、戰力、球技差列強幾個等級，賽前設定得單得50分、不被對手破百，做得大致還OK，球隊此役以劉雅茹13分、中鋒張文瀞11籃板、3阻攻表現最佳。

(中時 )