製鞋雙雄寶成工業（9904）及豐泰企業（9910）自結11月及累計今年前11月合併營收，均呈年減；另豐泰10日公布累計今年前11月稅後盈餘逾44.59億元、年減24.09％，EPS為5.06元，遠低於去年同期的8元。豐泰分析，今年前11月獲利衰退的主因，除與新冠肺炎疫情影響接單，導致營收減少有關外，也與5月起新台幣兌美元匯率升值因素有關。

豐泰11月成品鞋銷售量為900萬雙，月增1.1 ％、年減15％，使得11月合併營收56.56億元、年減11.63％，自結11月稅後盈餘2.94億元、年減逾40.59％，EPS 0.34元，低於去年同期0.68元。豐泰分析，單月獲利衰退，除了因營收衰退外，也與新台幣兌美元升值有關。

豐泰累計今年前11月成品鞋銷售量達9,919萬雙、年減11.2％，累計今年前11月合併營收627.02億元、年減7.23％。豐泰累計今年前11月稅後盈餘逾44.59億元、年減24.09％，EPS為5.06元，遠低於去年同期的8元。

豐泰透露，今年10、11月營收，均比第二季單月營收，及第三季7月營收好，依目前接單來看，第四季營收表現還算穩定成長。法人認為，豐泰第四季營收與去年同期相較，年減幅度可望縮小。

寶成10日公布自結11月合併營收215.23億元、年減17.9％，高於2014年同期的211.19億元，創近六年新低；累計今年前11月合併營收為2,264.48億元、年減21.2％，高於2014年同期的2,208.4億元，也創近六年新低。寶成分析，主因是受到新冠肺炎疫情影響接單所致。

寶成持股51.11％的香港上市公司裕元工業，自結11月自結營收7.29億美元，折合約新台幣214.57億元、年減15.7％。其中，通路業務營收表現，較去年同期減少，且鞋類製造業務的訂單，及生產效率，仍受到疫情影響。儘管如此，鞋類製造業務的營收表現，已連續近三個月，呈現月增趨勢，但裕元累計今年前11月營收76.23億美元、年減17.6％。

另由裕元的通路業務，獨立分拆上市的寶勝國際，自結11月營收人民幣20.53億元，折合約2.96億美元、年減9.2％；累計今年前11月營收人民幣230.96億元，折合約33.28億美元、年減6.8％。

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