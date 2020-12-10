2017年8月10日，新北市一名公車司機，因為要超車所以連按3聲喇叭，提醒前方機車騎士，結果騎士疑似被嚇到，擦撞圍籬摔車倒地，2個月後身亡，此案經法院審理，依過失致死罪，判處司機6個月有期徒刑；民事的部分則須賠償至少208萬元。

根據判決書，劉姓公車司機，事發當天下午，開車經過新北市三峽區隆恩街，由於這路段正在施工，依相關規定不得超車，但劉姓司機未遵守規定超車，當時右前方有一名73歲鄭姓騎士，劉姓司機於是連按3聲喇叭，示意要超車，而鄭姓騎士卻被喇叭聲嚇到，轉頭看查看發生什麼事，導致機車沒保持直線，下一秒撞上路旁施工圍籬，同年10月因中樞神經性休克身亡。

檢察官依《道路交通安全規則》第101條規定起訴，若想超同道前方車，必須先按2聲喇叭、或變換燈光1次，不得連續密集鳴按喇叭或變換燈光，迫使前車讓路，但劉姓司機連按3聲，明顯違反規定。且該路段在施工，司機也應該知道是單行道，不能超車。

法院審理此案時，依過失致死罪，判處劉姓司機6個月有期徒刑；民事部分法院認為，劉姓司機與客運公司在此次事故，佔3成責任，計算賠償金額應該賠208萬餘元；而劉姓司機個人扣除汽車強制險保險金，應該賠償騎士家屬18萬餘元，全案可上訴。

(中時新聞網)