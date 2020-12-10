國家警報狂響！宜蘭6.7強震撼全台 超有感搖晃近1分鐘

今（10日）晚地牛大翻身，21時19分宜蘭外海發生芮氏規模6.7地震，東北部地區超有感，尤其在高樓的人更是感受強烈，星座專家唐綺陽也嚇到驚呼「地震超大的天啊！」。而她在6日發出的星座運勢週報就曾提到，12月處於「歷史當口」，必然有諸多「突發事件發生」。

今晚的地震全台有感，北部、中部多個區域震度都達到4級，臉書《唐綺陽占星幫》發文：「地震超大的天啊！！你們還好嗎？星象衝刺的十二月，大家要保持警惕，多多保重」，並tag「原來震央在宜蘭」、「北部的十幾樓太刺激」、「天佑大家」。

而唐綺陽在6日發表的《12/7-12/13星座運勢週報》就提到，「本週『木土合』來到『1度內』了。眾所週知這是重要星象，帶來『改變社會結構』的動盪」、「站在這木土交接又相合的「歷史當口」（尤其是這個十二月），則必然有諸多『突發事件發生』（發生什麼都有可能，因為，某些『持續已久的洶湧暗潮，紛紛浮上檯面』）。」

而粉絲們也紛紛回應：「地震當時我就想到唐老師說12月還有事情要發生，我就決定要躲起來了」、「16樓完全是搖滾區」、「台北24樓只能坐等地震停止，毫無躲開的念頭」、「我11樓，坐在沙發等老天爺安排」、「我經歷過台中921，這次地震的晃動蠻像當時的感覺、「彰化，晃很久，聽見我家屋樑木頭打架的聲音」。

(中時新聞網)