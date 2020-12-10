國家警報狂響！宜蘭6.7強震撼全台 超有感搖晃近1分鐘

台灣東北部地區今晚21:19許，突然發生芮氏規模6.7地震，造成全台狂晃，知名主持人于美人第一時間也在臉書向大家報平安，同時更透露自己在地震當下的2舉動，引爆網友熱議不斷。

地牛突然在今晚大翻身，于美人隨後也在臉書報平安，「大家都好嗎？彼此報個平安！第一時間在吊燈下面放抱枕。第二個動作打開大門。」還PO出一張把抱枕放在水晶燈下的照片，吸引網友討論。

大家都好嗎？ 彼此報個平安！ 第一時間在吊燈下面放抱枕。第二個動作打開大門。 由于美人發佈於 2020年12月10日 星期四

到底于美人在水晶燈下放抱枕的用意為何？網友看法不一，「太可愛了美人姐是怕砸傷還是怕燈受傷」、「怕水晶燈往下墬」、「吊燈掉了可以再買啊」、「覺得要放被子，抱枕不夠水晶燈躺」、「我家也有這種吊燈，超嗨」、「趕緊換掉危險吊燈才是正確」。

其實高市消防局科員蔡宗翰2016年曾在個人部落格上提到，「地震中先打開大門」是國人長年來的誤解，「事實上無論是美國、日本、紐西蘭的國家官方防災機關，都主張地震發生時應立刻找掩蔽。」蔡宗翰透露，據統計，會致使門框變形的地震震度至少約5級以上，同時這個震度也是地震「造成傷亡」的開始。

(中時新聞網)