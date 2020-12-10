地震狂搖1分鐘全台有感！中央氣象局最新說明。（中時新聞網直播）

今(10)日晚間21時19分宜蘭東方27.2公里海域發生芮氏規模6.7、最大震度4級的中型有感地震，導致國家級警報大響，根據中央氣象局統計顯示，該震除了是今年最大震，更是近九年以來最大震。

今晚21時19分發生芮氏規模6.7地震，地震深度76.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方海域27.2公里，最大震度4級出現在宜蘭縣、新北市、花蓮縣、台北市、桃園市、新竹縣、南投縣、臺中市、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣等縣市，目前無明顯災情出現。

按照地震測報中心統計，本震規模6.7在該震央半徑100公里以內，除了是今年最大震外，更是近九年以來的最大震。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這是今年規模最大的一次地震，由於深度深達76.8公里屬於隱沒帶地震，稍晚21時27分也出現規模4.8餘震，不排除一周內會有規模4.0以上的餘震出現，規模5以上的餘震基本上不會出現。

按照長期平均來看，台灣每年芮氏規模6以上地震約2.3至2.5個，今年截至目前為止有4個，超過平均值。

陳國昌指出，本次地震震央附近有深層隱沒帶及淺層破碎帶地震出現，隱沒帶地震的特徵是主震發生後若能量釋放不完全，接著很快就有餘震發生，屆時能量就會釋放完畢，後面餘震發生機率偏低，規模也不會大，本次餘震規模4.8也在正常值以內。

陳國昌說，深度這麼深的地震，其垂直的地震波容易因為岩石、土壤等因素吸收而衰減，剩下的都是水平與低頻的地震波，除了民眾感受沒那麼強烈的，破壞性也不會太大。

另外北台灣連日降雨加上本次地震，北部及東半部民眾須慎防土石流等現象。

(中時 )