遠東SOGO周年慶今年破了10多年來難得的紀錄，全台7家分店都成長且超標，整體業績超越原先預期的108億元，達到113億元、6％成長創新高。董事長黃晴雯表示，今年上半年遇到疫情相當辛苦，至今已把上半年拚回來，交出好成績。

今年少了去年8月熄燈的新竹站前店，全年上看450億元，展望明年「審慎樂觀」，可望拚全年1％成長。SOGO在「加強數位行銷策略、網購的OMO對策，與實體賣場朝大型化、綜合化、精緻化規畫」三大方針下，要持續衝刺。

SOGO忠孝館周年慶擠滿人潮，掀起買氣。（SOGO提供）

台北店今年營收上看280億元，明年目標朝東區再造，要衝300億元，忠孝館升級改裝，復興和敦化2館擴大精品和名店餐飲。SOGO業績最高的復興館，有GUCCI和Bottega Veneta一線精品進駐，與敦化館相輔相成；「美妝天后宮」忠孝館是全台唯一沒有精品的百億大店，都靠1年1200萬人潮和主顧鞏固，來客數等於全台一半的人口。

營業總經理汪郭鼎松表示，今年雖遇疫情，全台7店仍改裝40樓層超過280櫃，獲得廠商和消費者支持。周年慶期間交易筆數1秒500筆、1分鐘3萬筆，配送成長1.7倍；Hello Kitty來店禮品項和價位分眾，成功吸引來客，加上異業結合、虛實整合，疫後來客雖少10%，數位行銷有成、停留時間拉長，提袋率增加15 %、客單價提高5%。

SOGO中壢店今年改裝5個樓層，1樓化妝品區呈現美式都會風格。（SOGO提供）

SOGO周年慶11月5日從台北店3館起跑，到12月7日新竹店壓軸落幕，包含中壢店、高雄店和天母店業績全勝，營業資深副總吳素吟說，今年從最嚴重少30%業績，到現在完全追回來真的不容易，全台7店全壘打，在疫後更是難得，是其他百貨沒有的。

這次周年慶有3家分店成長兩位數，開店9年來年年成長2位數的新竹店，周年慶業績18億元、成長12％最多，店長陳秋芬表示，接手5年，化妝品區從6億元翻倍達12億元，「吃四方」美食街改裝後也倍數成長，未來要朝國際精品和高級娛樂發展。

SOGO新竹店館內、外換上耶誕氛圍的裝置藝術。（SOGO提供）

中壢店周年慶14億元、成長11％，店長賴必昌表示，今年完成近10年大改裝，升級、優化為美式都會風格，包含化妝品、女鞋、女裝、男裝、美食街共5個樓層全翻新，引進近60個品牌中，涵蓋300坪桃園最大的MUJI；化妝品市5成、流行服飾市占4成，與桃園購物中心和Outlet抗衡。

天母店也因改裝帶來成效，周年慶11億元、11％成長；高雄店周年慶成長4.5％，除強化數位服務，朝社區型百貨發展，明年第2季改裝，將引進高端的月子中心和醫美中心。

(中時 )