臺灣10日晚間9點19分宜蘭外海發生芮氏規模6.7強震，臺南、高雄地區測出2-3級的有感地震，民進黨高雄市議員陳致中也隨即向網友詢問是否平安。高雄網友也紛紛留言回應。
強震震撼全臺，各地都能感受到明顯搖晃感，許多人手機都收到國家集警報。高鐵部分，地震發生時已實施全面剎車，停駛約13分鐘後再開，目前已經恢復正常行駛。前高雄市新聞局長王淺秋則是在臉書貼文表示，當時人在25樓的她，感到天搖地動，「感到一陣暈啊」。
民進黨陳致中則在臉書發文，「地震搖很大，大家都沒事吧，留言報平安喔」。高雄網友也紛紛留言回應，「鳳山無感」、「住12樓晃很大」、「在臺南，還以爲鐵路故障」、「好大力呀」、「高雄市無感覺」、「臺北搖得比較大」。
而陳致中目前也正面臨罷免連署，罷免案在2日送出二階段連署書。中選會副主委陳朝建今天表示，經查對連署人名冊，不合規定應刪除1萬3373人，刪除後「尚缺1萬2417人」，因此須在10天內補齊件數。
對此，罷免陳致中總部發言人郭倫豪10日接受香港媒體《中評社》專訪時表示，目前尚未收到中選會公文，不過他透露，這次送件似乎有盲點，若要在10天內再補齊1萬多份連署書確實有困難，會再開會討論。
(中時新聞網)
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