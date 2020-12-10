由於中澳關係緊張情勢不斷升高，大陸對澳洲多項產品徵收關稅，今年10月起，大陸棉廠被要求停止購買澳洲棉花。有消息指出，澳洲棉花生產商已經試圖在尋找大陸市場以外，例如越南、泰國等地其他買家。

根據《路透》報導，有消息人士周四指出，中澳關係緊張，可能令澳洲棉花庫存激增。今年10月起，大陸棉廠被要求停止採購澳洲棉花，威脅到其價值約9億澳元的貿易，不過，由於澳洲持續乾旱導致產量創新低，澳洲幾乎沒有棉花庫存，因此，澳洲生產商也沒有立即感覺到影響。

但在那之後，澳洲東岸雨水充沛，棉花種植者可能生產到50.6萬噸棉花，為2018年以來最高，導致出口商紛紛尋找替代市場。一名消息人士透露，出口商已紛紛尋找替代市場，正努力從越南、泰國或其他亞洲國家找尋更多買家，澳洲棉花出口量通常有60%是銷往大陸。

報導指出，棉花預計在4月開始收成，出口商還有幾個月時間可以安排見面新客戶。同時，大陸商務部今日對澳洲葡萄酒再實施制裁，宣布自明日起對澳洲葡萄酒加徵臨時反補貼稅保證金，而在此之前、11月底已要求徵收反傾銷稅。

(中時新聞網)