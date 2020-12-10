國家警報狂響！宜蘭6.7強震撼全台 超有感搖晃近1分鐘

台灣今（10）日21點19分發生規模6.7有感地震，不少地區也傳出賣場貨架上商品倒下，鐵架、磚塊被震下等事件。而台灣第一高樓台北101面對地震，所幸有阻尼器防震、防風，此次地震也造成101的風阻尼器擺幅達15公分，更是創下歷年地震第2大震幅。

根據中央氣象局資訊，震央位於宜蘭外海，即在宜蘭縣政府東方27.2公里，地震芮氏規模6.7，深度76.8公里，雙北地區、花蓮縣、新竹縣、桃園市、南投縣、台中市、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣最大震度更是達4級，還有網友透露，就連在馬祖也有感。

而台北101是台灣重要地標，在颱風頻繁的台灣蓋高樓，建築物裡的防風機制尤為重要，因此台北101內設有「調諧質量阻尼器（Tuned Mass Damper）」，是針對大樓需求量身定做的被動阻尼系統，主要目的為減低大樓受強風吹襲時的擺動，降低在大樓工作人員感到不舒適的程度，其重量需是台北101總質量的千分之一，重達660噸。

對此本報電訪101大樓前發言人劉家豪，劉家豪也證實此事，不過他解釋，101阻尼器主要用途還是用來減低大樓受強風吹襲時之擺動，以針對颱風為主。劉家豪解釋，阻尼器設置於87至92樓中央位置，在高度如此高的情況下，其擺動幅度15公分是非常小的，與人體對地震感受明顯不符，並無實際意義。

(中時新聞網)