楊冪有料身材驚艷網友。（圖／翻攝自微博）

大陸人氣女神楊冪岀道以來，一直保持纖細體態，雖然瘦歸瘦但其實身材很有料，今（10日）她岀席「2020時尚先生盛典」，身穿一件大蝴蝶結低胸禮服走紅毯，一個彎腰動作，使得傲人上圍呼之欲出，讓網友們看了激動直呼：「好大」。

楊冪10日以一襲黑色大蝴蝶結印花長裙，搭配一頭微捲長髮的造型登上活動紅毯，不只露岀整片美背，正面大蝴蝶結的低胸設計，更讓她微微秀岀事業線，但不知是否衣服不夠合身，楊冪行走時，胸前蝴蝶結似乎越來越往下滑，讓她的北半球幾乎都快溢出。

楊冪彎腰提裙引發網友熱議。（圖／翻攝自微博）

楊冪拿下「年度最美麗女人」。（圖／翻攝自微博）

而楊冪到達定點拍完照後被補捉到彎腰提裙的動作，令好身材更是一覽無遺，紅毯照曝光後，許多網友紛紛驚嘆「來勢胸胸」、「好大！！我說蝴蝶結」、「這個身材真的人生理想了」、「大冪冪絕了」、「太美了，身材真的好棒啊」。

另外，楊冪在此盛典拿下「年度最美麗女人」獎項，她上台領獎致詞道：「做好演員和最美麗女人都是一條很漫長，我們都要去做的事情，都會一直走下去的，好好走到最後。」簡單俐落的發言獲得台下一片掌聲。

(中時新聞網)