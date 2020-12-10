共機近來頻頻襲擾我國西南空域，我空軍照例執行廣播驅離，共機8日則對我空軍廣播回應「請不要干擾我」，引發討論。國民黨立委謝衣鳳表示，她不敢問國防部長；前民進黨立委李俊毅好奇問，「為什麼不敢？」

謝衣鳳在政論節目《少康戰情室》中表示，我們國防部公布共機擾台錄音帶以後，他說我們到底有沒有真的去驅離、共機有沒有走，然後沒有走的時候，我們要做什麼？可是她突然想一想，剛才也很想要瞭解這個答案，不過她不敢站到國防委員會去問國防部長，前民進黨立委李俊毅好奇問，「為什麼不敢？」

謝衣鳳回應指出，當她去問國防部長的時候，他說共機沒有走，那他下一步應該要做什麼？就是把它趕走，這樣就擦槍走火了嘛！所以她根本不敢去國防委員會問這個問題，因為戰爭就一觸即發。

媒體人蘭萱表示，這段時間我們一直在看，從美國選前到現在選後，不斷有戰爭的陰影籠罩著。戰爭其實是一個非常嚴肅的事情，現在的戰爭卻被大家講得有點娛樂化。國防部公布這些共機擾台廣播的意思在哪裡，不就是大內宣嗎？你看我們驅離他們、喊快點走等等，好像我們很威武、我們很雄壯；今天則再播一個共機說「不要吵」，也就是他們很無理、很顢頇、很霸道，但是戰爭是這樣子的嗎？這樣子講過來講過去，就好像在開政論節目一樣，可是戰爭本身不應該這樣子的。

(中時新聞網)