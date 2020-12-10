中綠肺「中央公園」啟用，水湳經貿園區周邊發展蓬勃，被視為下一個7期。（盧金足攝）

台中市水湳經貿園區建設火力全開，會展中心、電影中心、綠美圖接連開工。（盧金足攝）

下一個台中7期！台中市水湳經貿園區建設火力全開，不僅電影中心、綠美圖、會展中心接連開工，水湳亮點，剛啟用占地67公頃的中央公園，是台北大安森林公園的2.58倍，園內種植超過1萬棵原生樹木，單元8緊鄰經貿園區，宛如經貿園區門戶，加上迪卡儂、寶雅、愛買及UNIQLO等商場進駐，生活機能大躍進，單元8土地價量表現步步高升。

台中水湳經貿園區建設紛到位，周邊土地也引來企業收購，上櫃工具機大廠高鋒工業公告斥資5.7億，購入單元8鑫新平段的69、367地號土地，兩地合計約839.1坪，換算單價約68萬。

據台灣房屋集團趨勢中心統計，加入該筆交易後，今年單元8的土地交易規模已達31.74億、4815.5坪，寫下近5年次高紀錄；平均成交單價也來到每坪65.9萬，創下近4年新高，並步步逼近2016年的73.6萬歷史高點。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，單元8緊鄰經貿園區，宛如經貿園區門戶，房市發展也與其緊密相關，2016年經貿園區基礎工程與水資源中心完工，為水湳購地潮揭開序幕，當時單元8因開發時程較經貿園區早，成為業者搶攻水湳的房市先鋒。

台灣房屋中城14期特許加盟店店長王嘉鋒指出，水湳經貿園區的近年來土地價格飆漲，亦是單元8地價上揚的動力之一，水湳經貿園區與單元8條件相近的創研段土地，地坪單價約75-90萬，相較之下，單元八可透過容積移轉稀釋成本，吸引業者布局。

(中時 )